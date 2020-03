Marcel Vela, ministrul de Interne, a anunțat închiderea temporară a mai multor puncte de trecere a frontierei, care aveau trafic redus, la graniţa cu Ungaria, Ucraina, Bulgaria, Serbia şi Republica Moldova.

Decizia a fost luată la nivelul Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă.

Precizările lui Marcel Vela, la finalul unei ședințe desfășurate la Ministerul de Interne:

„Pentru folosirea eficientă a resurselor în punctele de trecere a frontierei cu flux mare de trafic, urmează să fie închise temporar mai multe puncte de trecere a frontierei, în care în prezent se înregistrează un trafic redus.

- La frontiera cu Ungaria, urmează să fie închise punctele de trecere Turnu, Săcuieni, Salonta și Valea lui Mihai.

- La frontiera cu Ucraina, se închide punctul de trecere Sighet.

- Vor fi închise la granița cu Bulgaria următoarea puncte de trecere a frontierei: Negru Vodă, Lipnița, Dobromir, Zimnicea, Turnu Măgurele și Bechet.

- La frontiera cu Republica Moldova, s-au închise punctele Rădăuți-Prut și Oancea.

- La frontiera cu Serbia, punctele care au fost înhise unilateral de autoritățile sârbe, respectiv Porțile de Fier II, Moldova Nouă, Foieni, Lunga, Vâlcan, Drobeta Turnu Severin și Naideş. Rămân funcționale pe frontiera cu Serbia, Porțile de Fier I, Moravița și Jimbolia”.

