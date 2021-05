Ministrul de Interne, Lucian Bode, a declarat luni, în cadrul unei conferințe de presă, despre cazul omului de afaceri din Arad decedat după ce mașina în care se afla a explodat, că procurorul de caz va fi cel care va stabili dacă sunt reale zvonurile potrivit cărora se știa despre riscul producerii unei astfel de tragedii.

“ Toate aceste informații vi le poate da procurorul de caz. Eu nu vreau să intru în detalii și sigur procurorul de caz vă va spune”.

Întrebat dacă omul de afaceri făcuse plângere la poliție, ministrul a răspuns:

“Și acest lucru îl evaluăm, așa cum știți, după fiecare tragedie, și vă aduceți aminte ce s-a întâmplat la Onești, trebuie să avem și lecții învățate. Aici, obligatoriu, văzând cauzele acestei tragedii, cu siguranță structurile MAI își vor îmbunătăți acțiunile, și aici putem vorbi fie de relațiile instituționale în România, fie că vorbim cu partenerii de afară”, a declarat Lucian Bode.

Ministrul a dat asigurări că în urma tragediei, România este o țară sigură:

“Toți românii sunt în siguranță în momentul de față. România este o țară sigură. Am spus că vorbim despre un caz singular și astfel de tentative, chiar dacă au mai fost în România. Au fost dejucate”, a subliniat ministru Lucian Bode.

