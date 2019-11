Ministrul de Interne anunță măsuri în cazul ursului ucis: ”Voi declanșa o verificare pentru a constata dacă au fost respectate toate dispozițiile. Prefectul din Harghita nu a respectat legea și nu a avut considerație față de animalul rănit” (VIDEO)

Ancheta continuă în Harghita în cazul ursului care a fost lăsat să agonizeze timp de 18 ore pe marginea drumului după ce a fost lovit de o mașină, iar în cele din urmă a fost ucis. După ce a anunţat că îl va demite pe prefectul din Harghita, ministrul de Interne, Marcel Vela, a declarat în exclusivitate pentru B1 TV că vor mai fi luate măsuri, chiar începând de luni. Ministrul vrea o anchetă şi la nivelul instituțiilor care ar trebui să se ocupe de astfel de situaţii.

”Am luat decizia demiterii prefectului de la Harghita din două motive foarte simple: pentru că iubesc legea și iubesc și animalele. Domnul prefect nu a respectat nici legea și nici nu a avut o considerație față de animalul rănit.



Mâine (luni - n.r.) voi verifica procedurile și respectarea legii în asemenea situații, dispuse de către managerii de la nivel central, adică în această situație delicată trebuie verificate toate metodele de acțiune în condiții de situații de urgență, care implică animale rănite, accidente și alte situații operative care aduc imaginea ministerului într-o situație neplacută.

Mâine voi declanșa o verificare pentru a constata dacă la nivelul magamentului ordonat din minister au fost respectate toate dispozițiile, în același timp dacă managemntul a avut lacune sau a fost conform legii. Ca atare în această situație sunt obligat și profesional, și moral să iau măsuri ca în viitor asemenea lucruri să nu se mai repete”, a declarat ministrul Marcel Vela, pentru B1 TV.

