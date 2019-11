Ministrul de Interne vrea să schimbe imaginea Poliției: 'Trebuie să clarificăm o delimitare clară între Poliţia Locală şi Poliţia Română' (VIDEO)

Noul ministru al Internelor, Marcel Vela, vrea să schimbe imaginea Poliției Române.

Prima măsură va fi schimbarea denumirii poliției.

"Vreau rebranduirea Poliţiei Naţionale, care acum se numeşte Poliţia Română. Doresc s-o numim Poliţie Naţională, pentru a nu mai intra, pe acelaşi palier, în competiţie sau conflict cu Poliţia Locală. Tot respectul faţă de Poliţia Locală, am fost primar 12 ani, am construit poliţie locală în sensul că i-am găsit gardieni publici, după aceea poliţie comunitară şi poliţie locală, băieţi destoinici, dar, ca să nu se suprapună atribuţiile, cred că trebuie să clarificăm o delimitare clară între Poliţia Locală şi Poliţia Română, pe ultima s-o numim Poliţie Naţională. Asta ţine de rebranduire, ca să zic aşa...", a declarat noul ministru de Interne, conform Sindicatului Naţional al Agenţilor de Poliţie (SNAP).

