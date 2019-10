Ministrul demis al Muncii susține că deficitul bugetar al României nu va depăși 3% / Marius Budăi, în direct pe B1 TV, după ce datele Ministerului de Finanțe au arătat dezastrul lăsat de guvernările PSD (VIDEO)

Marius Budăi, ministrul demis al Muncii, susține că România se va încadra în limita de deficit bugetar de 3%, după cum o arată o estimare a Băncii Mondiale, deși datele publicate miercuri de către Ministerul Finanțelor Publice arată că indicatorul mai are doar 0,4 puncte procentuale până la ponderea maximă acceptată.



„Imediat după demiterea Guvernului prin moțiune de cenzură, Banca Mondială a publicat un raport, în care face o estimare că România se va înregistra cu un deficit bugetar de 3% - deci nu va fi depășit”, a afirmat, miercuri seară, în direct pe B1 TV, Marius Budăi, în emisiunea „Dosar de politician” moderată de Silviu Mănăstire.



Declarațiile ministrului demis al Muncii vin în contextul în care deficitul bugetar al primelor nouă luni ale anului este de 2,6%, cu doar 0,4 puncte procentuale sub limita maximă acceptată la nivelul Uniunii Europene, potrivit datelor execuției bugetare, publicate miercuri de Ministerul Finanțelor Publice.



„Execuția bugetului general consolidat, conform datelor operative, s-a încheiat pe primele nouă luni ale anului 2019 cu un deficit de 26,97 miliarde de lei, respectiv 2,6% din PIB”, transmite Ministerul Finanțelor. (Detalii AICI)

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.