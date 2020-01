Ministrul Dezvoltării: Zeci de NEREGULI, descoperite la proiecte efectuate în cadrul programelor PNDL 1 și PNDL 2 (VIDEO)

Ministrul Dezvoltării Publice, Ion Ștefan, a anunțat, luni, în ședința de guvern, că, în urma controalelor desfășurate în perioada 6-18 ianuarie, la lucrările efectuate în cadrul programul PNDL 1 și PNDL 2 s-au dscoperit mai multe nereguli.

Astfel, au fost sistate de la plată zeci de proiecte.

“Au fost verificate 139 de UAT-uri, iar dintre acestea au fost găsite 19 situații în care decontările cerute erau incorecte, suma totală fiind de peste 10 milioane de lei.

Pentru PNDL 2 am avut în control 1283 de solicitări, iar dintre acestea au fost găsite în neregulă lucrări în valoare de 53 de milioane de lei.

În cursul acestei săptămâni vom începe plățile pentru lucrările conforme.”, a spus Ion Ștefan.

