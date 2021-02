Ministrul Economiei, Claudiu Năsui, criticat dur pe Facebook, după suspiciunile privind fraudarea fondurilor pentru IMM-uri: "Era evident că asta urma să se întâmple"/ "Programele, gândite prost"

Ministrul Economiei, Claudiu Năsui, a încercat să ofere pe Facebook explicații despre controversele privind programul prin intermediul căruia trebuiau să fie ajutate companiile afectate de pandemia de COVID-19, dar care s-a afundat în acuzații de fraudare a fondurilor. Cu toate acestea, postarea sa a fost luată cu asalt de comentarii negative.

Ministrul Economiei, reacție privind scandalul fondurilor pentru IMM-uri

Procesul de depunere a proiectelor și modul în care arată listele beneficiarilor pentru măsura 3, cea prin care IMM-urilor li se oferă finanțări între 50.000 și 200.000 de euro sunt vizate de acuzații grave, în condițiile în care, mulți reclamă că alte persoane în afară de administratori ar fi avut acces la datele de pe platforma de înscriere. Dacă lucrurile stau așa întregul proces de selecție al beneficiarilor riscă să fie viciat, având în vedere că firmele care se ofereau sa cofinanțeaze cât mai mult din proiect aveau șanse mai mari sa câștige.

"Măsura 3 de ajutor de stat nu își atinge scopul pentru care a fost creată. Din cei 27.736 de aplicanți, avem 8.275 care au aplicat pentru imobile. Dacă ne raportăm doar la proiectele finanțate, cu bugetul actual sunt doar 3.580 de firme finanțate. Dintre acestea, 1.807 finanțează imobile. Practic mai mult din jumătate din proiectele eligibile sunt pe imobile. Nu acesta era scopul măsurii. Ea era menită să fie o măsură de ajutor în perioadă CoVid, și ajunge să finanțeze cumpărări de apartamente.

Am încercat să rezolvăm cât mai multe probleme legate de aceste scheme de ajutor de stat. De la blocaje în evaluare, la găsit finanțare pentru ele. Pentru toate cele 3 măsuri, a trebuit să reparăm mașina din mers. Am reușit să găsim și finanțare, grație ministrului Cristian Ghinea. Am reușit să creștem ritmul de procesare pe M2 de 7 ori. M1 avem toată intenția să-l refacem, de data asta cu cei care au fost omiși prima dată. De când am venit în minister, am zis că voi asigura continuitatea măsurilor deja începute în ideea că nimeni nu trebuie să sufere din cauza schimbării guvernului. Cu cifrele acestea însă ne dăm seama că măsura nu își atinge scopul. Am discutat cu premierul soluții. Vă voi ține la curent", a precizat ministrul după ce, în spațiul public a izbucnit un scandal care l-a determinat pe premier să trimită Corpul de Control.

Ministrul, criticat dur pe pagina de Facebook

Fie că este vorba despre antreprenori care au încercat să beneficieze de fonduri sau despre persoane care au dorit la un moment dat să se înscrie dar care au renunțat după ce au văzut neregulile, comentariile negative au curs pe pagina de Facebook a ministrului:

"Soarta banilor gratis este să fie sifonați. Din păcate. Tot acest program a fost mereu o cursă de tip Tom și Jerry între sifonari și autoritățile care încercau să închidă portițele de sifonare. Se pare că autoritățile sunt mereu în rolul lui Tom. Și așa ar fi și dacă s-ar ocupa Rothbard de el"

"Curand se implineste 1 an de cand ne-au inchis prima data si ajutor nu am primit. Cand terminati de evaluat masura 2 ? EU tot astept"

"Acest apel de proiecte a fost doar o licitatie imobiliara in plic inchis. cine "a dat mai mult" a intrat la finantare. Multi cumpara imobile doar sa fie, daca tot le pot cumpara la "jumate de pret". Nu a fost un concurs de proiecte. Achizitia de imobile nu trebuia permisa, grila de departajare a fost un esec si ar fi trebuit un buget separat, cu criterii diferite intre microintreprinderi si intreprinderi mici si mijloci. Cei mici nu au avut nicio sansa!"

"Era super evident ca asta urma sa se intample. Eu am renuntat sa aplic desi voiam sa dezvolt o.alta latura a afacerii, pt ca depoziele luate pe credit si pt care platesc rate, nu erau eligibile pt renovare, fiind grevate de sarcini. In schimb s-a permis cumpararea de apartamente pt.firme. sau investitii in imobile inchiriate....."

"Programele au fost gandite prost, fara a porni de la principii. Nici un program nu are ca principiu ajutorul in functie de taxele platite statului in anii anteriori. In schimb se dau banii pe criteriul primul venit primul servit, adica cel iute de mana primeste si cel corect, care a respectat legile, si a platit angajatii la alb , a platit taxe si impozite este din nou la coada. Cine credeti ca mai vrea sa faca antrprenoriat in aceste conditii?".