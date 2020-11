Ministrul Economiei, despre rezolvarea problemelor de încălzire din Capitală: Am depus trei proiecte pentru modernizarea și creșterea randamentului Progresu, CET Vest și CET Sud”

Ministrul Economiei a anunțat, după întâlnirea cu premierul Ludovic Orban și ediulu Nicușor Dan că au fost analizate proiectele, iar începând cu anul 2021, ar urma să înceapă lucrările de modernizare la CET Progresu, Vest și Sud.

„Am discutat problema ELCEN, problema încălzirii municipiului București, problema rețelelor primare și secundare de încălzire. Vreau să vă spun că, evident, vom găsi soluții la nivelul Ministerului Economiei Energiei și Mediului de Afaceri. Am discutat la Minister și am depus trei proiecte pentru modernizarea și creșterea randamentului Progresu, CET Vest și CET Sud. Per total vorbim de 370 de milioane de euro, proiecte finanțate prin Fondul de Modernizare, începând de anul viitor. Vorbim de o creștere a eficenței energetice și o creștere a eficienței de exploatare de la 50%, în prezent, până la aproximativ 90%, deci vorbim practic de o scădere a prețului la gigacalorie, crescând această eficiență.

Urmează o reechilibrare a sistemului de încălzire la nivelul municipiului București, pentru că în momentul de față pompăm din CET Sud ca să ajungem în zona de nord. Avem un alt proiect pe care o altă comapnie a noastră în realizează, pe amplasamentul fostului CET Titan. Acolo discutăm despre o investiție de 58 de milioane de euro, pentru a construi un CET nou. Când vom finaliza aceste investiții putem spune că sistemul de înclăzire va asigura atât securitate energetică, cât și securitatea termică”, a precizat Virgil Popescu, ministrul Economiei.