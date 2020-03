Ministrul Economiei, Virgil Popescu: 'Am pus în funcțiune prima linie de producție de măști de protecție, în Maramureș. Capacitatea este de 150.000 de bucăți/zi' (VIDEO)

Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a declarat, luni, în ședința de Guvern, că începe producția autohtonă de măști de protecție și de combinezoane.

Popescu a precizat că prima linie de producție este în Maramureș, iar aici se fabrică 150.000 de măști pe zi.

În etapa a doua, din 15 aprilie, se vor produce aici și combinezoane.

O altă fabrică de echipamente de protecție va fi la Galați, a mai menționat ministrul Economiei, precizând că l-a informat și pe președintele Klaus Iohannis cu privire la aceste demersuri.

"Am prezentat președintelui situația la momentul de azi. Ieri a fost pusă in functiune prima linie de producție în Maramureș. capacitatea de producție este de 150.000 de măști pe zi. Mașinile din etapa de a doua vor veni și din 15 aprilie, vom avea 500.000 pentru populație și 150.000 pentru spitale. De asemenea, aici se vor face și 1.000 de combinezoane pe zi Și în Galați se vor produce 150.000 de măști.

Am avut o discuție cu un producător român de nebulizatoare în spațiu și în curând o să putem avea astfel de echipamente. Se pot folosi în zona bolnavilor de COVID-19, să nu mai fie probleme", a declarat Virgil Popescu.

