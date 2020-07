Ministrul Economiei, Virgil Popescu: Redeschiderea teraselor nu a fost o decizie pripită, dar trebuia susținută de toți factorii politici. Pandemia nu trebuie exploatată în interes electoral (VIDEO)

Ministrul Economiei, Virgil Popescu, susține că decizia Curții Constituționale privind izolarea și carantina este una eronată, în contextul în care a dus la apariția unui vid legislativ, ceea ce a avut drept consecință posibilitatea ca pacienții infectați cu noul coronavirus să părăsească unitățile medicale fără restricții. Prezent, luni seară, în platoul Știrilor B1 TV, Virgil Popescu a declarat și că membrii opoziției au încurajat românii să nu respecte regulile impuse de autorități în contextul epidemie de COVID-19 și au exploatat electoral întreaga situație.

Ministrul Economiei: Redeschiderea teraselor a fost o decizie bună, luată exact când trebuia, dar trebuia susținută de toți factorii politici

”Părerea mea este că decizia Curții Constituționale este complet eronată și, în acest context, nu va face decât să agraveze situația. Nu poți să lași bolnavii care au nevoie de un tratament să iasă în afara spitalului în condițiile în care acești bolnavi sunt contagioși. Cred că un lucru de bun simț este că libertatea individuală se oprește acolo când atentează la libertatea unui grup, a unei comunități. (...) Curtea, dacă era înțeleaptă, putea să dea niște măsuri tranzitorii până la aprobarea unei legi. Curtea, practic, a aruncat în aer un întreg efort pe care Guvernul l-a făcut încă de la decretarea stării de urgență de către președinte, un efort de a reduce numărul de cazuri. Eram într-o direcție bună, dar de când am dat drumul la relaxări și de când au fost apeluri complet nelalocul lor ale liderilor PSD, Pro România și ALDE de a nu respecta măsurile, se vede rezultatul – numărul de cazuri a crescut. Iar acest lucru nu este normal, nu trebuie să se întâmple, ne afectează pe noi toți, ca indivizi, ca și comunitate și ca economie”, a spus Virgil Popescu.

Întrebat dacă, privind retrospectiv, a fost pripită decizia de redeschidere a mall-urilor și a teraselor, ministrul Economiei a răspuns: ”Nu cred că a fost o decizie grăbită. A fost o decizie bună, luată exact când trebuia, dar trebuia susținută de toți factorii politici și toți factorii decizionali. Aici nu vorbim de luptă politică, vorbim de sănătatea oamenilor. Din păcate, opoziția sau majoritatea parlamentară le-a spus oamenilor că e bine să se relaxeze, să nu respecte măsurile. (...) Eu cred că majoritatea (oamenilor – n.r.) respectă regulile, dar, din păcate, o minoritate care nu vrea și este încurajată să nu respecte regulile poate să aibă un efect de a influența viața majorității. Acest lucru nu este normal. Cum să fie normal ca Avocatul Poporului să conteste și să compare îngrijirea în carantină sau în izolare cu tortura? (...) Eu cred că vor să exploateze politic aceste lucruri, poate un sentiment al unei părți a populației și caută breșe pe această nișă de populație care, evident, a suferit în perioada stării de urgență. Acum, relaxându-se, doresc mai multă relaxare și caută să speculeze acest lucru în interes electoral. Pandemia și această stare sanitară nu trebuie exploatată politic, trebuie să fim toți la unison pentru că așa putem trece peste aceste lucruri”.

Ministrul Virgil Popescu, despre redeschiderea restaurantelor

În ceea ce privește perspectiva redeschiderii restaurantelor, ministrul Virgil Popescu a declarat că în acest moment, după discuțiile cu reprezentanșii sectorului HoReCa, s-a ajuns la un draft de măsuri îmn acest sens, care vor fi puse în practică atunci când situația epidemiologică o va permite.

„Avem un draft de măsuri pe care îl vom prezenta premierului și, probabil, vom lua aceste măsuri de relaxare, evident, urmărind foarte îndeaproape ce se întâmplă în perioada următoare. Nu s-a luat o decizie cu privire la când anume se va redeschide posibilitatea oamenilor de a merge la restaurante în interior. Așteptăm evaluarea Institutului Național de Sănătate Publică și în funcție de acest lucru vom lua următoarele măsuri”.

De asemenea, întrebat dacă susține în continuare ideea că ar fi recomandat ca în acest an românii să își petreacă vacanțele în țară, Virgil Popescu a răspuns: ”Eu am fost și rămân un promotor al turismului intern. (...) Nu cred că este comod să te duci în vacanță în Grecia și să stai ore în șir la coadă și poate ai temperatură și să stai în izolare. Eu, unul, anul acesta voi merge în turism intern. În fiecare an am plecat din țară, anul acesta voi rămâne în România. Cred că este mai sigur pentru mine, pentru familia mea să ne petrecem concediul în România. Asta nu înseamnă că dacă sunt români care vor să plece în Grecia sau în alte state nu se pot duce. Pot să se ducă, dar trebuia să aibă foarte mare grijă să se protejeze, să respecte regulile țării respective pentru că numai așa pot să se întoarcă sănătoși acasă”.