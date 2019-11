Ministrul Economiei, Virgil Popescu, se opune indemnizaţiilor de mii de euro ale membrilor AGA Electrica: 'Am spus, 3.680 de euro salariul brut PLUS 1.200 pe şedinţă MI SE PARE MULT!'

Ministrul Eonomiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, s-a opus, vineri, indemnizaţiilor de mii de euro ale membrilor AGA Electrica.

Ministrul liberal a explicat că banii pe care voiau să și-i însușeacă aceștia sunt de ordinul miilor de euro.

"M-am dus pentru că mi se părea că acele clauze pe care vor să şi le pună nu aveau ce căuta acolo. Am spus, 3.680 de euro salariul brut indemnizaţie pentru cei din Consiliul de Administraţie plus 1.200 pe şedinţă mi se pare mult prea mult. Ca să mai iei încă 12 salarii pentru o clauză de neconcurenţialitate, că nu te mai duci la altă companie şi vrei şi o asigurare pe încă trei ani după ce ai plecat - toate acestea mi se par mult prea mult pentru o companie care totuşi nu are o anvergură regională sau multinaţională", a spus ministrul, potrivit Agerpres.

Aceasta a fost pentru prima dată când un ministru al Economiei şi Energiei a participat la AGA unei companii din portofoliu, ca reprezentant al statului român.

Popescu a anunțat că va mai merge și la alte companii din portofoliul ministerului.