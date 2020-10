Ministrul Educației, anunț de ultima oră despre închiderea școlilor: ”Ar putea intra în scenariul roșu pentru 14 zile” (VIDEO)

Ministrul Educației, Monica Anisie, a explicat, în cursul zilei de duminică, ce se va întâmpla cu școlile din țara noastră, în contextul în care rata infecțiilor cu noul coronavirus de tip SARS-Cov-2 a trecut de pragul de 3 cazuri la mia de locuitori.

Ministrul Educației a explicat că elevii și copiii de grădiniță din București se prezintă mâine la unitatea de învățământ, în conformitate cu prevederie din ordinul comun, activitățile fiind desfășurate în conformitate cu scenariul galben, ca până acum.

”În conformitate cu prevederile legale, la o rată a incidenței cumulată peste limita de alertă, Direcția de Sănătate Publică (DSP) va prezenta Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență o analiză a situației epidemiologice. În funcție de existența transmiterii comunitare în Capitală și numărul de focare existente în unitățile de învățământ, precum și alte criterii, Comitetul Municipiului București va decide prin emiterea unei hotărâri suspendarea temporară a cursurilor, repet, este o suspendare temporară pentru 14 zile a activităților didactice, care presupun prezența față în față în unitățile de învățământ. În felul acesta, cursurile se vor desfășura în sistem online”, a declarat ministrul Anisie.

Ministrul Anisie, a anunțat că a convocat inspectorii școlari pentru a realiza planul de măsuri privind desfășurarea activităților didactice online.

”Dacă nu există o decizie din partea Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență, școlile și grădinițele vor funcționa în scenariul doi, exact cum este prevăzut în ordinul comun al Ministerului Sănătății și al Ministerului Educației și Cercetării.

Mâine dimineață la ora 8:00 am convocat la Inspectoratul Școlar al Municipiului București inspectorii școlari de sectoare și inspectorii generali adjuncți pentru a realiza planul de măsuri privind desfășurarea activităților didactice în sistem online,”, a declarat ministrul Educației.

