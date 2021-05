Ministrul Educației, convins că Bacalaureatul se va desfășura la data programată, cu prezență fizică. Pe ce se bazează Sorin Cîmpeanu (VIDEO)

Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației, s-a arătat convins că examenul de Bacalaureat, programat să înceapă pe 28 iunie, se va desfășura la data stabilită și cu prezența fizică a elevilor. În cadrul Știrilor B1 TV prezentate de Dan Gabor, sâmbătă, demnitarul a explicat că se bazează pe trendul descendent al ratei de infectare, pe o respectare riguroasă a regulilor de protecție sanitară, dar și pe experiența de la simularea examenului.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.