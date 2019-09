Ministrul Educației, după criticile președintelui Iohannis: „S-a trezit, aici, şeful statului să spună că nu tratăm într-un mod egal elevii. Ba, tocmai”

Daniel Breaz, ministrul Educației, consideră că repartizarea automată către școlile profesionale a elevilor cu note sub 5 la Evaluarea Națională „este un lucru benefici pentru învățământul românesc”.



„Da, va merge la o şcoală profesională, va avea o meserie, iar după terminarea acelei şcoli profesionale poate să continue într-un liceu, poate să îşi obţină o diplomă de Bacalaureat, poate să urmeze cursurile unei facultăţi, poate să urmeze masterate, doctorate şi să se dezvolte şi din punct de vedere educaţional. Nu înseamnă că, dacă ai luat o notă sub 5, eşti practic obligat să faci doar şcoala profesională. Avem atâtea cereri de pe piaţa muncii. Am fost criticaţi în ultimii ani că nu contribuim la dezvoltarea şcolilor profesionale, că nu pregătim meseriaşi în diverse tipuri sau diverse meserii", a spus Breaz, potrivit Agerpres.



Declarația ministrului în contextul în care președintele Klaus Iohannis reacționa dur la decizia Guvernului Dăncilă, afirmând că guvernarea PSD continuă să facă experimente cu efecte grave asupra educației copiilor din România. (Detalii AICI)



„S-a trezit, aici, şeful statului să spună că nu tratăm într-un mod egal elevii. Ba, tocmai. Examenele şi subiectele - şi îl atenţionez aici, că a fost profesor de fizică, nu ştiu de când nu a mai predat şi de când nu mai are legătură cu învăţământul - îl asigur că fiecare dintre elevii participanţi la Evaluarea Naţională au pe bancă acelaşi subiecte, fiecare beneficiază de aceeaşi curriculă şi nu există discriminare”, a reacționat Breaz.