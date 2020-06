Ministrul Educației, despre Evaluarea Națională și Bacalaureat. Anisie: Dacă un elev a apucat să dea o probă, dar a lipsit de la celelalte din motive medicale sau de carantină, nu va trebui să o repete (VIDEO)

Monica Anisie, ministrul Educației, a explicat că elevii care au apucat să susțină una dintre probe în cadrul examenelor de final de ciclu, dar au absentat de la celelalte din cauze medicale sau de carantină, se vor putea prezenta în etapa specială doar la examinările pentru materiile rămase, fie că vorbim despre Evaluarea Națională, fie despre Bacalaureat.



„Examenele naționale se vor desfășura în două etape. Evaluarea Națională începe pe data de 15 iunie, cu proba de Limba și Literatura Română în prima etapă, iar cea de-a doua etapă, etapa specială, pe 29 iunie. Bacalaureatul va începe pe data de 22 iunie, tot cu proba de Limba și Literatura Română, iar etapa specială pe 6 iulie. Aș vrea să fac o mențiune, aceste etape speciale sunt organizate numai pentru elevii bolnavi, cei care sunt în izolare sau în carantină și cei care la prima etapă au temperatura corporală peste 37,3 (n.r. – exprimată în grade Celsius). Aș vrea, totodată, să precizez un lucru care este important pentru elevi și pentru părinți. Dacă un elev participă la o probă, o susține în primă etapă, însă la următoarele probe nu poate participa întrucât intră în izolare sau are temperatură peste 37,3, atunci poate veni la etapa specială doar la probele pe care nu le-a susținut. În felul acesta le oferim tuturor copiilor posibilitatea să participe la admiterea la liceu sau facultate, cu aceleași șanse pe care le au și colegii lor care au finalizat probele încă din prima etapă”, a declarat Monica Anisie, luni seară, în direct pe B1 TV, la „Dosar de politician” cu Silviu Mănăstire.

