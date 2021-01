Ministrul Educației a prezentat concluziile după discuțiile cu elevii și părinții. Sorin Cîmpeanu: S-a reiterat dorința de deschidere a semestrului II în 8 februarie, sub rezerva evoluției epidemiologice (VIDEO)

Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației, a prezentat concluziile agreate în cadrul consultărilor cu reprezentanții din sector și a precizat că în cadrul discuțiilor cu cele trei sindicate din învățământ „s-a reiterat dorința de deschidere a semestrului II în data de 8 februarie, sub rezerva evoluției epidemiologice, înțelegându-se importanța protecției stării de sănătate a elevilor și profesorilor, a diminuării riscurilor, dar și a necesității organizării unor acțiuni remediale pentru a recupera cât mai mult din pierderile suferite de elevi pe parcursul crizei sanitare”.

