UPDATE: Ministrul Educației, Monica Anisie, a precizat, luni, pentru B1 TV că este exlus scenariul înghețării anului școlar din cauza pandemiei de coronavirus.

Afirmația acestiea vine după ce vicepremierul Raluca Turcan a precizat că se ia în calcul un asemenea scenariu.

' Așa cum am precizat și săptămâna trecută, aș vrea să spune în mod clar: nu se încgheață anul școlar! Copiii nu vor repeta anul școlar sau universitar! Asta trebuie să fie foarte clar!

Specialiștii din cadrul Ministerului Educației lucrează la mai mulote scenarii, dar toate vor fi luate în calcul în funcție de evoluția pandemiei de coronavirus din România.

Cred că este important acum să se concentrăm atenția asupra siguranței și sănătății copiilor, elevilor și studenților.

Fac un apel către toată lumea – să stea în casă și să continue învățământul de acasă', a spus Anisie.

