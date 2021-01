Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a declarat miercuri, la Palatul Victoria, că unitățile de învățământ din țara noastră vor rămâne închise cel puțin până la data de 8 februarie 2021.

Guvernul a adoptat miercurri o nouă ordonanţă de urgenţă prin care a prelungit dreptul ministrului Educaţiei de a suspenda prin ordin cursurile faţă în faţă până pe data de 8 februarie 2021.

Actuala prevedere din Legea 55/2020 care oferea ministrului Educaţiei această posibilitate fusese adoptată tot prin OUG de modificare a legii privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

”În perioada 11 ianuarie 2021 - 8 februarie 2021, prin excepţie de la prevederile alineatului 1, în baza şi sub rezerva analizei situaţiei epidemiologice la nivel naţional realizată de Ministerul Sănătăţii împreună cu Centrul Naţional de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei şi în baza hotărârii Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, prin ordin al ministrului Educaţiei se poate dispuse suspendarea activităţilor care impun prezenţa fizică a antepreşcolarilor, preşcolarilor şi şcolarilor în unităţile de învăţământ şi continuarea activităţilor în online. Precizăm că dispoziţiile prevăzute la articolul 38, alinineatul 1 din Legea 55/2020 au avut aplicabilitate până la data de 31 decembrie 2020. În condiţiile în care pandemia de COVID-19 afectează încă sănătatea populaţiei, se impune adaptarea în regim de urgenţă a cadrului legal care să asigure desfăşurarea procesului de învăţământ astfel încât cadrele didactice şi elevii să beneficieze de drepturile constituţionale la învăţătură şi sănătate, în condiţii de siguranţă epidemiologică, demonstrând în acelaşi timp dorinţa Guvernului de trecere a şcolii înformat clasic începând cu al doilea semestru al anului şcolar 2020-2021, sub rezerva evoluţiei situaţiei epidemiologice.”, a declarat ministrul Cîmpeanu într-o conferinţă de presă.

De asemenea, ministrul a mai spus că autoritățile nu au un rezultat cu privire la privire la disponibilitatea personalului din învățământ la vaccinare.

”Sunt 340 de mii de angajați în sistemul național de educație. Am lansat o interogare. Așteptăm raportările numeric e cu privire la disponibilitatea de vaccinare până la data de 15 ianuarie, orele 16, acesta va fi rezultatul”, a mai spus Cîmpeanu.

