Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a avut joi o discuție cu noul ministru al Sănătății, Ioana Mihăilă: „Discuția a fost foarte bună” / Ce a spus, pe B1 TV, despre relația cu Vlad Voiculescu (VIDEO)

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a precizat că a avut deja o discuție cu noul ministru al Sănătății, Ioana Mihăilă, joi, la nivelul Comitetului interministerial pentru revenirea la normalitate. Într-o intervenție la Știrile B1 TV prezentate de Ștefan Pășcuță, vineri, Sorin Cîmpeanu a vorbit și despre relația instituțională pe care a avut-o cu fostul titular al portofoliului din Sănătate, Vlad Voiculescu, și spune că între ei „nu au fost neînțelegeri”, ci „au fost discuții purtate pe bază de argumente pro și contra”.

