Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a declarat joi seara pentru B1 TV, în emisiunea Actualitatea cu Tudor Mușat că, la examenele naționale din acest an școlar, subiectele vor fi adaptate, având în vedere contextul pandemiei de COVID-19, însă gradul de dificultate nu va fi coborât:

“Am adaptat tematica de examen la specificul acestui an școlar, dar am spus nu coborâm gradul de dificultate al subiectelor. Restrângem plaja, materia, dar nu coborâm gradul de dificultate, am discutat astăzi cu colegii care fac subiectele și începând de marți dimineață voi fi împreună cu ei pentru extragerea subiectelor pentru verificarea lor, pentru verificarea baremului, să nu fie erori de corectare. Încercăm să luăm din punct de vedere administrativ toate măsurile pe care le putem lua.

De la adaptarea tematiciid e examen. Acesta este termenul corect, la caracterul atipic al acestui an școlar, până la măsuri simple, 15 minute în plus pentru completarea casetei sau posiilitatea de a face construcții geometrice la matematică sau posibilitatea de a sublinia texte la limba română. Am micșorat numărul de note necesare pentru încheierea situației școlare, pentru a putea intra în examenul de capacitate”, a precizat ministrul Educației.