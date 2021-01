Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a precizat că în ședința de Guvern de miercuri se va discuta o Ordinanță de Urgență prin care învățământul online se prelungește până pe 8 februarie:

"Aveam mâine ședință de guvern. Vom avea o ordonanță de urgență prin care putem să continuăm învățământul online. Așa cum am început semestrul întâi, cu siguranță îl vom termina, online.

Speranța și dorința noastră este să organizăm semestrul doi într-o manieră clasică, dar el trebuie finalizat. Ca să poată să fie finalizate e nevoie de o schimbare la legea 55, care dădea dreptul ministrului Educației să decidă trecerea în online până la 31 decembrie 2020.

Am fost pus în fața unei întrebări: Dacă inițiem ordonanță de urgență pentru învățământul online, haideți să inițiem până în septembrie 2021. Am refuzat acest lucru și am spus Nu. Îl inițiem până în data de 8 februarie. Deci cu bună știință mi-am redus dreptul de a decide peste data de 8 februarie învățământul online”, a spus Sorin Cîmpeanu, la Antena 3.

Ministrul Educației a anunțat luni că toate scenariile privind redeschiderea școlilor vor fi luate în calcul, de la reluarea cursurilor în zonele cu incidentă mică a cazurilor de infectare cu SARS-CoV-2, până la prioritizarea pe nivele de educație.

Sorin Cîmpeanu a precizat că ele vor fi analizate, alături de situația epidemiologică și evoluția numărului de cazuri de COVID-19 din țara noastră.

„În primul rând, trebuie să avem în vedere evoluția epidemiologică în urma vacanței de iarnă, pe care am văzut-o cu toții cum s-a derulat. Aceste rezultate vor putea să fie disponibile undeva la jumătatea lunii ianuarie. Vom vedea care este rata de infectare, un lucru extrem de important.

Al doilea lucru important este modul în care se derulează campania de vaccinare. în urmă cu câteva ore, am transmis către toate inspectoratele școlare județene rugămintea de a raporta o situație la nivelul fiecărei unități de învățământ, am transmis aceeași solicitare către toate universitățile din România, cu privire la disponibilitatea la vaccinare a personalului din învățământ - personal didactic, personal didactic auxiliar și personal nedidactic.