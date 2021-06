Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, despre școala în pandemie: “Se impune un bilanț. Știm că am pierdut foarte mult, dar cât și unde este greu de identificat”

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a declarat joi pentru B1 TV, în emisiunea Actualitatea cu Tudor Mușat, că este nevoie de o analiză temeinică la finalul anului pentru a se afla cât s-a pierdut în urma pandemiei de COVID-19.

“O evaluare trebuie să fie făcută pentru că nu știm în momentul acesta cât am pierdut. Știm că am pierdut foarte mult, dar cât și unde este greu de identificat și avem datoria de a identifica lucrurile astea. În primul rând, din timp. Am avut simulările, vom avea evaluările naționale, am avut discuții cu cei implicați în aceste evaluări, în așa fel încât spre exemplu, la final de ciclu, elevii care vor susține capacitatea începând cu 22 iunie, sunt elevii care au intrat pentru prima oară în clasa pregătitoare, își încheie acest ciclu primar+gimnazial cu clasa pregătitoare, inclusă în ciclu primar.

Vor susține examenul de capacitate. Cred că se impune un bilanț, cred că este un moment important al bilanțului, să vedem ce am realizat, profilul proiectat al absolventului de gimnaziu vs profilul realizat. Diferențele sunt mari între ce s-a dorit în urmă cu opt ani și ce am obinut acum. Rezultatul acestui bilanța va fi afectat de caracterul atipic al anului școlar despre care ați făcut vorbire”, a declarat Sorin Cîmpeanu.