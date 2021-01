Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a declarat miercuri, în cadrul unei intervenții în emisiunea moderată de Tudor Mușat, că redeschiderea școlii nu va începe în România până pe data de 8 februarie, în format clasic. După această dată, elevii pot reveni în clase dacă situația epidemiologică o va permite. Unul dintre parametrii luați în calcul în acest sens este disponibilitatea profesorilor de a se vaccina. Astfel, ministrul a precizat că până pe data de 15 ianuarie se vor comunica date despre această disponibilitate, iar ulterior se va solicita coordonatorului campanieid e vaccinare includerea profesorilor în rândul personalului prioritar:

"Data de 8 februarie este planificată drept începerea semestrului 2. Reiterez declarația pe care am făcut-o și o repet cu consecvență. Ne dorim redeschiderea cât mai grabnică a școlilor în format clasic. Această redeschidere se va putea face doar după o analiză profesionistă și responsabilă. Așa cum ați văzut, după vacanța de iarnă este probabil să avem o rată de infectare mai mare pe care să o avem la jumătatea lunii ianuarie. Pe cale de conecință, la jumătatea lunii ianuarie, vom avea doi parametrii principali. : evoluția epidemiologică, prin rata de infectare și evoluția campaniei de vaccinare.

Alături de acești parametri vom avea în analiză și măsurile pe care le adoptă alte state care se confruntă cu această situație. Știți bine că noi am avut școlile închise, când alte state le-au avut deschise, iar acum unele dintre le se gândesc să le închidă. Vom avea un alt barometru d eluat în considerare: starea învățământului românesc după atâta timp de învățământ real".

Minitrul a precizat că până pe data de 15 ianuarie se vor cunoaște date despre numărul angajaților din educație care vor să se vaccineze:

"Până pe data de 15 ianuarie am cerut să știm disponibilitatea personalului din învățământ cu privire la vacinare. Este vorba despre 340.000 de angajați din învățământ. O chestionare către toate școlile și universitățile din România. Răspunsul nu presupune o obligare de vaccinare.

Urmare a acestui răspuns pe care îl vom avea pe 15 ianuarie vom intra în legătură cu coordonatorul campaniei de vaccinare pentru a putea beneficia de o prioritate conformă cu prioritatea pe care spunem cu toții că o acordăm educației, pe care spunem cu toții pe care o acordăm subiectului redeschiderii școlilor. Indiferent care va fi rezultatul acestor raportări numerice, vreau să vă spun, că plecând de la ideea că nu există o soluție perfectă care să elimine total riscul de transmitere epidemiologică suntem datori să luăm măsură cu măsură. Fiecare cadru vaccinat va însemna un risc mai mic pentru transmiterea bolii. În momentul în care vom avea un număr suficient de mare, aștept rezultatul până pe 15 ianuarie, siguranța profesorilor în școli va fi mai mare", a declarat ministrul Sorin Cîmpeanu.

