Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a precizat joi că speră că odată cu introducerea testelor în masă noninvazive în școli și pe măsura accelerării campaniei de vaccinare există premize ca în luna mai, când elevii se întorc la școală să poată fi reluate cursurile cu prezență fizică.

“Alături de campania de vaccinare, ieri, aveam deja 145.000 de angajați din sistemul de învățământ vaccinați, dintr-un total de 350.000, deci ne apropiem de procentul de 50% personal din învățământ vaccinat. Dacă ne raportăm la cadre didactice la persoane care intră în contact direct, nemijlocit cu elevii, am depășit procentul de 50%.

Acet lucru trebuie să continue, nu este suficient pentru a putea spera că după revenirea la școală în data de 4 mai pentru tot învățământul, mai puțin clasele terminale care vor reveni pe 9 mai, pentru că așa cum am precizat, se schimbă vacanța, vom avea un orizont de așteptare pentru reluarea școlii în format fizic pentru toți elevii pentru a pierde cât mai puțin de acum încolo. Pierderile generate de predarea online sunt inerente”, a declarat ministrul Educației.

Acesta a criticat, de asemenea, modul cum s-au desfășurat până acum orele online:

“Din păcate o recunosc cu toată responabilitatea, predarea online este în România inechitabilă. Am preferat să perăm că după reluare, mergând cu campania de vaccinare, beneficiind de decizia anunțată de prim-ministru, care este extrem de importantă, prin care vom putea organiza testarea în școli, având teste noninvazive, anunțată în cadrul acestei conferințe de presă, vom putea să facem această testare în masă la revenirea în școli. Testare, vaccinare, repectarea distanțării, aerisire săși de clasă, igienă și purtarea măștii de protecție sunt elemente care mă îndrepățesc să sper că vom putea discuta de deschiderea școlilor pentru toate școlile în format fizic”, a mai spun Sorin Cîmpeanu.

