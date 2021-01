Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a oferit luni seara pentru B1 TV noi detalii despre perspectiva redeschiderii școlilor în contextul pandemiei de COVID-19. Demnitarul a precizat că această măsură va fi luată în funcție de doi parametri: evoluția numărului de cazuri și vaccinarea personalului din unitățile de învățământ. În acest sens o imagine de ansamblu despre situația epidemiologică va fi disponibilă la jumătatea lunii ianuarie. Având în vedere că orele ar fi trebuit reluate peste o săptămână, din declarațiile ministrului oferite pentru B1 TV se înțelege că școlile vor reîncepe în primă fază în sistem exclusiv online:

"În calitate de ministru al Educației îmi doresc deschiderea cât mai grabnică a școlilor. Aceasta se va face ]n funcție de parametri esențiali: în primul rând de evoluția situației epidemiologice. Este prioritară starea de sănătate a copiiilor, elevilor, studenților și profesorilor. Această situație o putem avea undeva la mijlocul lunii ianuarie, ca urmare a celor pe care le-am văzut cu toții referitor la situația vacanței de iarnă, este vorba despre sărbători, de Revelion. Deci vom avea această situație a numărului de infectări cu speranța că el nu va crește semnificativ.

În același timp am solicitat astăzi prin inspectoratele școlare tuturor școlilor din România și tuturor universităților cu termen de 15 ianuarie, ora 16, o raportare numerică cu privire la disponibilitatea vaccinării personalului din învățământ, personal didactic, personal didactic auxiliar și personal nedidactic. Tot la jumătatea lunii ianuarie vom avea această raportare", a declarat Sorin Cîmpeanu.

În funcție de datele primite, factorii decizionali vor lua o decizie în acest sens după data de 15 ianuarie:

“Cu aceste elemente pe masă, împreună cu cei îndreptățiți să se pronunțe cu responsabilitate asupra unui subiect de maximă importanță, vom lua o decizie. Vom ține seama și de măsurile pe care alte state le adoptă și de specificitatea sistemului de educație, lucru care s eva reflecta în rezultatele raportărilor pe care le-am solicitat cu privire la elevii aflați în situații de risc în urma derulării procesuluid e învățământ online. Știm că sunt neajunsuri, va trebui să avem o imagine asupra amplorii acestor neajunsuri pentru a putea interveni acolo und eeste nevoie mai multă, școli dezavantajate, elevi din clasa a opta care vor avea examene naționale”, a spus ministrul Educației

“Nu am găsit mijloace de schimbare a calendarului. El funcționează de câteva mii de ani și este același. Rezultate cu privire la numărul de infectări, după vacanța de iarnă, vom afla abia la mijlocul lunii ianuarie. Școala va continua în sistem online și ne dorim cu toții să avem al doilea semestru în format clasic”.

