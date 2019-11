Monicia Anisie, noul ministru al Educației, a anunțat, luni seară, în direct pe B1 TV, că va modifica metodologia de evaluare a școlilor doctorale din România și va lansa documentul spre dezbatere publică.



„Nu numai că îmi asum. Am mai făcut lucruri în sensul acesta, de asumare, și nu văd de ce să nu ne asumăm. În 2016, s-a lucrat la un moment dat la o metodologie. Eram secretar de stat pe învățământ preuniversitar, dar știu că s-a lucrat în sensul acesta. După aceea, din ce am fost informată acum, când am revenit la minister, și din ceea ce știu, când m-am pregătit pentru audierea din Parlament, a fost o metodologie realizată în 2018. După aceea, a venit noul ministru, Andronescu, a modificat-o”, a declarat Anisie, în emisiunea „Dosar de politician” moderată de Silviu Mănăstire.



Întrebată dacă își va asuma metologia în varianta modificată de Ecaterina Andronescu, senatoarea care a preluat portofoliul odată cu debutul guvernării PSD din ianuarie 2017, Monica Anisie a răspuns: „Nu, sub nicio formă. Am avut discuția aceasta cu secretarul de stat care se ocupă de învățământul universitar, dar și cu Sorin Cîmpeanu, care este președintele Consiliului Național al Rectorilor, și îmi asum modificarea metodologiei. Să o punem în dezbatere publică. Aceasta este soluția.



Referitor la principiile după care ar trebui realizată evaluarea școlilor doctorale, Monica Anisie a afirmat: „Analizăm profesorii și ne uităm și la rezultatele pe care le au universitățile respective. Aici ar trebui și Consiliul de Etică și Managementul Universitar să vină cu niște propuneri în ceea ce privește evaluarea. (...) Toate trebuie regândite. Nu trebuie neapărat să se schimbe componența structurilor”.

