Ministrul Energiei, de acord cu inițiativa Primăriei Capitalei de a cumpăra ELCEN. Virgil Popescu: Este ok să fie totul integrat și modernizat. Va fi tot mai bine dacă se încep lucrările (VIDEO)

Virgil Popescu, ministrul Energiei, a declarat că sprijină inițiativa Primăriei Generale a Capitalei de a cumpăra ELCEN. El a explicat că nu se va întâmpla nimic peste noapte, dar a subliniat că „va fi din ce în ce mai bine” dacă se încep lucrările de modernizare și se continuă proiectul de reabilitare a rețelei. „Eu cred că este ok să fie totul integrat și, evident, modernizat – și ELCEN are nevoie de modernizare, și acolo avem fonduri de modernizare, și indiferent că e proprietatea ministerului sau a primăriei, acest lucru trebuie făcut, dar și rețeaua de termoficare”, a declarat demnitarul, luni seară, în direct pe B1 TV, unde a abordat printre altele și subiectul consumului de electricitate.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.