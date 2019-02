Ministrul Energiei se laudă din nou cu „cel mai interesant sistem de stocare a energiei electrice în depozitele de gaze”

Anton Anton, ministrul Energiei, susține că la Craiova se va construi cel mai interesant sistem de stocare a energiei electrice în depozitele de gaze, potrivit digi24.ro.



„Am venit la Craiova pentru că aici urmează să construim cel mai interesant sistem de stocare a energiei electrice în depozitele de gaze. Am fost criticat, s-a spus că vorbesc prostii, dar nu vorbesc. Am fost şi am vizitat depozitul de la Gherceşti. Lângă depozit va trebui să construim o staţie de comprimare, nişte compresoare şi, cu ajutorul energiei eoliene, putem să introducem gaze în depozit. Acest depozit, astăzi, funcţionează cu presiune de la reţea şi, dacă acolo, lângă depozit, facem o staţie de comprimare, acest depozit devine aproape cel mai mare depozit din ţară”, a explicat Anton Anton, la Sucursala Electrocentrale Craiova II a Complexului Energetic Oltenia (CEO), potrivit Agerpres.



Demnitarul a mai adăugat că gazele acumulate la Ghercești vor fi transportate la CET II Craiova, care se află la trei kilometri distanță.



„Centrala se retehnologizează, renunţându-se la partea de cărbune şi se modernizează pe gaze. Aici se va produce energie electrică printr-un sistem de înaltă eficienţă. Reuşim, astfel, să rezolvăm o problemă mare. Este un sistem nou, modern”, a mai spus ministrul Energiei.



În orice caz, Anton Anton a explicat că deocamdată se fac studii și se caută surse de finanțare, deși nu au fost făcute încă estimări privind costurile.



„La ora actuală, se face un studiu şi am analizat, azi, sursele de finanţare. Există sursa "10 D", care este o sursă de finanţare a modernizărilor şi una similară cu planul naţional de investiţii care se cheamă "10 C". Sunt surse europene şi ne-am hotărât ca acest proiect să îl introducem pe 10 C, 70% din sumă provenind din fonduri europene, diferenţa din fondurile Complexului Energetic Oltenia. Nu ştim nimic legat de costuri. Vom vedea la finalul studiului”, a precizat Anton.