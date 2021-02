Ministrul Energiei susține că ordinul ANRE ar trebui modificat, după ce a primit o factură de 972 de lei la electricitate pentru un imobil unde nu mai locuieşte nimeni

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a precizat, la Digi 24, că la un imobil nelocuit al său a primit o factură la curentul electric de 972 de lei, chiar dacă consumul real este unul în jur de 10-15 lei, potrivit estimărilor sale. Acesta a mai spus că ordinul ANRE ar trebui modificat.

Virgil Popescu a spus marţi seară, că a primit la o locuință a sa, unde nu locuieşte nimeni, o factură de 972 de lei pentru energie electrică, chiar dacă consumul real este în jur de 10-15 lei, spune acesta, potrivit news.ro.

"Săpând pe firul facturii, este o factură estimată de către distribuitor, care a trimis aceste cifre - pentru că trebuie să ştie toţi românii, orice român are un contract cu furnizorul, dar distribuţia, adică firele, contoarele, citirea acestora, estimările se fac de către distribuitor - în cazul meu au fost făcute de distribuitorii din această zonă şi s-au transmis către furnizor, care nu deţinea şi distribuţia. Şi am primit factura de 972 de lei”, a afirmat Virgil Popescu, la Digi 24.

"Am primit mai mute reclamaţii cu privire la faptul că nu au fost acordate discount-uri la factură şi uitându-mă la facturile oamenilor care le-au trimis prin e-mail către mine, am văzut că majoritatea facturilor sunt estimări, mai mult sau mai puţin reale faţă de media consumurilor din acelaşi tip de lună. Şi am tras o concluzie: este o modalitate prin care furnizorii, împreună cu distribuitorii, dacă vorbim de acelaşi furnizor care şi distribuie şi furnizează, beneficiază de sume în avans plătite de către clienţi pentru a se finanţa, urmând să se dea înapoi din consum, dar încasează fără dobândă, practic, şi utilizează banii oamenilor fără dobândă.

În cazul meu, mă pot gândi şi la alt lucru - furnizorul este altul, distribuitorul este altul - mă pot gândi la o concurenţă neloială a acelui furnizor care deţine şi distribuţia, tocmai pentru a enerva clientul pe furnizorul unde m-am mutat anul trecut, şi acest lucru s-a întâmplat, şi a mă face să mă mut înapoi”, a adăugat ministrul Energiei.

Acesta spune că ar trebui modificat ordinul Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei privind estimările făcute de distribuitori.

"Înţeleg că nu se pot face citiri lunare şi că trebuie făcute estimări, dar înţeleg că acele estimări trebuie făcute în funcţie de un istoric al consumului şi un istoric al consumului în luni de acelaşi tip. De aceea cred că ordinul ANRE-ului de prin 2014, clar, trebuie refăcut pentru că acolo se spune cum se fac citirile, de câte ori se fac citirile, cum se fac regularizările şi cred că trebuie adus la zi, în anul 2021, să ţină cont de condiţiile de piaţă curente, de liberalizarea care s-a făcut şi faptul că toată lumea aleargă după clienţi. Eu cred că în cazul meu este aşa un dat pe la spate furnizorului de către distribuitor, încărcând o factură şi vrând să enerveze clientul pe furnizor”, a mai spus el.