Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat luni ]n emisiunea "Dosar de politician", moderată de Silviu Mănăstire, că și după data de 1 iulie furnizorul de pe piața concurențială va putea fi schimbat:

“Facturile au venit lună de lună, oferta concurențială a venit lună de lună, discountul era lună de lună. De la 1 iulie acel discount va dispărea și probabil atunci va fi un semnal de alarmă că vom plăti mai scump și în continuare putem să alegem un furnizor pe piața concurențială în așa fel încât să nu plătim mai mult de o lună...se poate face oricând această schimbare a furnizorului. Și dacă l-am schimbat o dată, pot să îl schimb și a doua oară, de câte ori se dorește”, a declarat Virgil Popescu.

Acesta a precizat că reglementarea trebuia făcută din timp, iar furnizorii la rândul lor trebuia să țină seama de noile schimbări și să achiziționeze din timp energia pentru furnizorii casnici:

“Nu se poate ca să stai un an de zile și în decembrie aproape de Crăciun să ieși și să faci această reglementare. Trebuia făcută și gândită din timp. Trebuia și furnizorii să țină seama că se liberalizează și ei la rândul lor trebuia să își achiziționeze energia electrică pentru clienții casnici încă din 2020. Nu au fost fluctuații mari de prețuri, or necumpărând energia pentru clienții din portofoliu au ajuns să cumpere de pe piața SPOT care în perioada aceasta este o piață destul de tulbure, cu prețuri foarte mari. De aceea vorbim de creșterile de prețuri”, a declarat ministrul Energiei.

