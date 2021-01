Ministrul Energiei, Virgil Popescu: "Vom interveni prin Ordonanță de Urgență astfel încât vom obliga furnizorii să ofere prețul concurențial cel mai mic clientului de pe piața reglemantată pe care îl au"

Ministrul Energiei, Virgil Popecu, a declarat miercuri seara, pentru B1 TV că dacă ANRE nu va interveni și nu va pune capăt scandalului izbucnit odată cu liberalizarea pieței energiei, Guvernul va emite Ordonanță de Urgență care va obliga furnizorii să ofere prețul concurențial cel mai mic clientului de pe piața reglemantată pe care îl au:

“A apărut o situație bizară ca șase milioane de clienți care până la 31 decembrie erau într-un regim reglementat să fie automat trecuți în serviciul universl care este mai scump și apoi să stăm și să așteptăm ca acești oameni să își aleagă un furnizor pe piața concurențială, să stea la cozi, să intre pe internet, să se ducă la ghișeele furnizorilor. Nu este un lucru normal acesta și am venit cu o propunere foarte repede. Noi vom putea interveni dacă ANRE-ul nu o va face în această săptămână sau va modifica modul de reglementare al liberalizării, vom interveni prin legislație, prin Ordonanță de Urgență și vom reglementa noi, în sensul în care vom obliga furnizorii să ofere prețul concurențial cel mai mic clientului de pe piața reglemantată pe care îl au. Un lucru normalși de bun simț”.

În acest mod, furnizorii vor fi obligați practic să ofere automat oferta cea mai bună pentru clienții lor:

“E un lucru normal și de bun simț. Dacă eu furnizor am prețul cel mai scump, serviciu universal, prețul cel mai ieftin, concurențial de ce să oblig clientul să treacă întâi în serviciul universal și apoi să îl las pe el să aleagă. Ofer cea mai bună ofertă, dacă nu este mulțumit de mine are timp un an să își caute o altă ofertă, dar are cel mia bun preț pe care eu îl pot oferi la 1 ianuarie”, a declarat ministrul Virgil Popescu.