Ministrul Finanțelor: 'Am discutat cu BNR și sistemul bancar amânarea ratelor la bănci 9 luni. Au agreat propunerea'

Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, a anunțat, miercuri, că românii ar putea să-și amâne ratele la bănci până la nouă luni de zile.

Cîțu precizează că a discutat cu oficialii BNR și cu cei ai sistemului bancar și că acesștia au agreat ideea propusă de el.

„ Marți seară am vorbit despre ratele românilor și trebuie să știți că s olutia pe care am propus-o BNR si sistemului bancar este una care i-a în calcul mai multe elemente. În primul rând m-am gândit la perioada de timp. N u stim exact cat o sa dureze aceasta perioada si atunci am zis ca cei care doresc sa aiba ratele amanate la banca o pot face până la 9 luni de zile. Este un termen discutat cu Banca Naționala, pentru că era nevoie să înțelegem cum se va finanța sistemul, si cu sistemul bancar. Până la nouă luni de zile este propunerea cu care am mers eu și a fost agreată de BNR și de s istemul bancar. Vom vedea daca va fi propunerea finala, daca asa va ramane ordonanta. Am discutat cine sa aiba acces la amanare, propunerea mea a fost sa nu discriminam, sa aiba acces toti romanii care vor cere acest lucru ”, a declarat Florin Cîțu.

