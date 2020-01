Florin Cîțu, ministrul Finanțelor Publice, a precizat că Guvernul Orban a prevăzut în Legea bugetului de stat pentru anul 2020 „resursele pentru a plăti pensiile și salariile”. În ceea ce privește alocațiile, demnitarula subliniat că, în prezent, nu există resursele necesare pentru dublarea cuantumului.

„Evoluția cheltuielilor sau susținerea lor, pe termen mediu și lung, într-un buget, depinde de evoluția economică și de execuția bugetară. De aceea avem rectificare bugetară în timpul anului, pentru că în timpul anului se pot întâmpla lucruri. Aceasta este singura declarație, alte lucruri nu pot să vă spun. Am văzut interpretarea dvs., nu este cea corectă. Bugetul României pentru 2020 este construit pe legislația în vigoare. Acest lucru înseamnă că, astăzi, în buget, au fost alocate resursele pentru a plăti, așa cum este legislația, pensiile și salariile”, declarat Florin Cîțu, la Palatul Parlamentului.

Întrebat despre poziția PNL vizavi de creșterea pensiilor, demnitarul a răspuns:„Despre legea pensiilor puteți să discutați la Ministerul Muncii, eu spun despre surse de finanțare pentru a finanța legea pensiilor și legea salarizării”

„Știți foarte bine că lucrăm cu estimări pe partea de venituri. Deci am estimat veniturile necesare pentru a acoperi cheltuielile, așa cum era legislația în vigoare. Sunt în buget. Cheltuielile le știm, veniturile sunt estimate”, a adăugat Florin Cîțu.

