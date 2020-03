Ministrul interimar al Transporturilor: 'Parteneriatul public-privat pe A8, o mizerie gândită de Vâlcov şi alţi meseriaşi'

Ministrul interimar al Transporturilor, Lucian Bode, tună la adresa PSD. Liderul liberal susține că parteneriatul public-privat pentru construcţia autostrăzii A8 a fost "o mizerie gândită de Vâlcov şi alţi meseriaşi".



"Cum se dădeau pesediştii de ceasul morţii că anulăm parteneriatul public-privat, o mizerie de parteneriat gândită de Vâlcov şi alţi meseriaşi, care nu se gândeau nicio clipă că se va realiza. Cum tu, în calitate de beneficiar, să modifici legea şi să spui că nu mai este nevoie de studiu de fezabilitate, ci doar de o documentaţie realizată în birou de celebrul domn Ghizdeanu, fost şef al Comisiei de Prognoză? Un studiu de oportunitate şi să dai pe mâna antreprenorului inclusiv comanda. Când tu îi puneai în mână inclusiv comanda, vă imaginaţi la ce costuri imposibile pentru statul român se putea ajunge? Foarte bine am făcut că am anulat aceste parteneriate publice private - 10 proiecte le-am preluat la Ministerul Transporturilor - unul dintre acestea este Autostrada Unirii", a declarat Lucian Bode, potrivit Agerpres.



Ministrul Transporturilor a precizat că va propune o serie de soluții în ședința de Guvern: "Pentru Autostrada Unirii am asigurat finanţarea pentru primul tronson Târgu Mureş - Târgu Neamţ pentru completarea şi revizuirea studiului de fezabilitate. Este vorba de 17,5 milioane lei, fonduri europene. Putem să plătim până la ultimul leu pentru a putea scoate la licitaţie proiectarea şi execuţia. În ceea ce priveşte componenta Iaşi - Ungheni, avem prinşi în buget 9,4 milioane de lei pentru completarea studiului de fezabilitate. Este în derulare o procedură de licitaţie cu termen de 19 luni. Pentru sectorul de mijloc, având în vedere costurile mari de execuţie pentru varianta ocolitoare Iaşi - Leţcani şi lipsa acordului de mediu, în cadrul sectorului Târgu Neamţ - Iaşi există posibilitatea modificării traseului autostrăzii, deci eliminarea obţinerii acordului de mediu. După ce vom completa şi actualiza studiul de fezabilitate, vrem să scoatem la licitaţie execuţia lucrărilor".

De asemeena, Bode a mai spus că până la finele anului se va finaliza și revizuirea studiului de fezabilitate Târgu Mureş - Târgu Neamţ.