Ministrul de Interne era gata să demită șefii Jandarmeriei dacă înregistrările din 10 august nu erau desecretizate. Vela: Motivele blocajelor se regăsesc, probabil, chiar în convorbiri (VIDEO)

Marcel Vela, ministrul Afacerilor Interne, a subliniat, luni seară, în direct pe B1 TV, că nu a avut acces la cele circa 250 de ore de înregistrări radio de la protestul antiguvernamental al diasporei din 10 august 2018, dar a precizat că a reușit să le desecretizeze în urma unor ample eforturi.



„Nu am avut acces la ele, pentru că a fost un volum foarte mare. Săptămâna trecută a fost foarte mult de lucru pe alte subiecte și probleme care sunt în minister, pentru că ministerul are o paletă foarte largă de acțiuni. Principala este lupta împotriva infracționalității. (...) În conformitate cu normele legale, desecretizează cel care a secretizat. Deci a trebuit să așteptăm după Jandarmeria de la Constanța, Ploiești, Craiova și București să accepte desecretizarea convorbirilor secretizate de dânșii la vremea respectivă”, a afirmat Vela, în emisiunea „Bună, România!” moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir.



Ministrul a precizat că era pregătit să demită toți „conducătorii Jandarmeriei pentru neorganizare și neimplicare” dacă nu acceptau desecretizarea convorbirilor.



„Toate le-am primit până vineri seară și, dacă nu le primeam, ca să fie clar, erau demiși conducătorii Jandarmeriei pentru neorganizare și neimplicare în a respecta decizia ministrului. Nu era vorba de demiterea celor vinovați din cauza discuțiilor din interiorul transmisiilor radio pe care le-am desecretizat”, a adăugat Marcel Vela.



Întrebat cum a reușit să rezolve blocajul, ministrul Afacerilor Interne a răspuns: „Păi e al doilea blocaj. Primul blocaj a fost încă de anul trecut, când Parchetul Militar a cerut desecretizarea respectivelor convorbiri, deoarece Parchetul Militar a avut acces la ele, dar fiind secretizate nu putea să le folosească în ancheta penală. Nu s-a dat curs solicitării Parchetului Militar. Am cerut eu să fie declasificate. Mi s-a spus că sunt niște reguli, cu indicative. Le-am îndeplinit și această dorință, le-am făcut pe plac și am schimbat indicativele, după care a durat două săptămâni până vineri, ca să le declasifice în sensul de a asculta circa 250 de ore de înregistrări radio”.



Întrebat de ce s-a încercat blocarea desecretizării, demnitarul a răspuns: „Motivele pentru care ei au dorit să facă acest lucru și au și insistat chiar se regăsesc, probabil, în conținutul acestor convorbiri, pe care noi le-am înaintat deja, astăzi, la DIICOT”.

