Ministrul Internelor anunță restructurări în MAI. Marcel Vela vorbește de un păienjeniș al 'pilelor și relațiilor'

Ministrul Internelor, Marcel Vela, a anunțat, joi, că vor exista restructurări în cadrul MAI, în instituțiile subordonate unde există angajări făcute pe ultima sută de metri a guvernului PSD, de regulă angajări “pe pile”.

Spre exemplu, va fi redus numărul de angajați la nivelul secretarilor de stat.

"Am constatat că după data de 10 octombrie, după ce a fost votată moţiunea, s-au înmulţit foarte mult concursurile şi examenele, adică prefecturile, în special, au lansat anunţuri pentru organizarea de examinări şi de concursuri pentru a-şi definitiva pe cei pe care-i aveau în organigrame, fie detaşaţi, fie pe perioade determinate şi, coroborat cu faptul că suntem la sfârşit de an, că dorim o îmbunătăţire a actualei organizări a MAI, plus că prefecţii care au generat asemenea examene şi concursuri, până săptămâna viitoare, cred că nu vor mai fi în funcţii, şi în acest context cred că este de datoria noului prefect şi a celor care analizează la nivelul MAI cum să se organizeze în viitor", a spus Marcel Vela la Antena 3, potrivit Agerpres.

"Sunt 22 de unităţi subordonate, instituţii şi structuri şi toate astea mai au şi alte structuri mai mici. Îmi doresc ca toate funcţiile care sunt necesare în teren să fie lângă cetăţean şi în birouri să rămână doar cei care analizează, anchetează, decid şi manageriază activităţile din cadrul MAI", a mai spus Vela.