Ministrul Internelor, Marcel Vela, a prezentat miercuri, în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, argumentele pentru care susține rămânerea în vigoare a pensiilor speciale pentru polițiști.

Astfel, șeful de la MAI s-a referit, printre altele, la riscurile la care sunt expuși polițiștii, precizând că ”un polițist este polițist 24 de ore din 24”.

”Eu susțin cu tărie menținerea polițiștilor în zona aceasta pentru că sunt câteva argumente serioase. Există riscurile la care fiecare polițist din stradă este supus și pe timp de pace avem polițiști care mor la datorie, avem pompieri care au fost în situația de a fi răniți, de a rămâne infirmi sau chiar au decedat.

În același timp, exitsă acest discofort al permanenței serviciului. Adică un polițist este polițist 24 de ore din 24. În altă oriduine de idei, polițistul care apără viața cetățeanului este esențial în sistemul de oridine publică, de siguranță națională. În acest sens, am găsit argumentele mele pentru a susține și polițiștii alături de militarii din Ministerul Apărării Naționale, care evident sunt în asemenea zone”, a spus Marcel Vela.

