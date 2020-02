Ministrul Ion Ștefan, despere neregulile grave descoperite în programele PNDL: ”Miniștrii guvernării trecute au tratat cu superficialitate modul cum au fost cheltuiți banii cetățenilor” (VIDEO)

Strat de asfalt înjumătățit în Giurgiu, lucrări fictive la drumuri în Neamț, conducte și pompe lipsă în Gorj. Acestea sunt doar câteva dintre neregulile găsite în mai multe proiecte ale Programului Național de Dezvoltare Locală. Potrivit jurnaliştilor g4media.ro, Ministerul Dezvoltării a transmis deja la DNA sesizări privind aceste lucrări fictive făcute de diferite primării din țară în Programul Național de Dezvoltare Locală.

Sesizările au venit în urma controalelor făcute de echipe mixte de la Corpul de control al ministrului și Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC).

Ministrul Dezvoltării a anunțat că va declanșa un control intern la Inspectoratul de Stat în Construcții pentru a vedea de ce inspectorii au avizat deconturile pentru lucrări fictive prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală. Potrivit ministrului, există mai multe fraude, în diferite judeţe ale ţării.

Într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii ”Bună, România!”, cu Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, ministrul Ion Ștefan a susținut că foștii guvernanți ”au tratat cu superficialitate modul cum au fost cheltuiți banii cetățenilor”.

„Curtea de Conturi a României, într-un raport de audit financiar din 2018 a menționat clar că Ministerul nu a efectuat controale privind verificarea exactității și a realității datelor raportate de beneficiar, comparativ cu situația din teren, referitor la lucrările executate, motivând inexistența personalului.

Acum, Ministerul Lucrărilor Publice are o altă abordare față de această situație. Dacă miniștrii guvernării trecute au tratat cu superficialitate modul cum au fost cheltuiți banii cetățenilor, noi am hotărât, în această guvernare de trei luni, să facem ce nu au făcut ei în trei ani.

De la preluarea mandatului, împreună cu inspectorii ISC, am controlat toate cererile de plată înaintate către Minister”, a declarat Ion Ștefan.

