Ministrul Justiției anunță că va propune creșterea vârstei de pensionare pentru magistrați, astfel încât să nu mai poată ieși la pensie la 48 de ani

Ministrul Justiției, Stelian Ion, a declarat joi, în cadrul unei conferințe de presă că deficitul de judecători vizează sute de magistrați, iar pentru rezolvarea acestei probleme va propune în viitorul apropiat creșterea vârstei de pensionare:

“În tot parcursul anului 2020 nu s-a ținut niciun examen de admitere în magistratură, în urma unei decizii CCR, neurmată de adoptarea unei legi.

În prezent există un proiect de Lege în Parlament cu privire la care voi insista să fie adoptat în regim de urgență în cursul zilei ianuarie care să permită deblocarea acestei situații. Nici transferuri nu s-au mai putut face. Este obligatoriu să avem această lege deblocată.

Există multe cereri de pensionare care mă îngrijorează. Pe viitor este foarte clar faptul că vom propune creșterea vârstei de pensionare, astfel încât un magistrat să nu mai poată ieși la pensie la 48 de ani. Cu tot respectul, cred că abia de la această vârstă magistrații sunt în toată puterea, au o experiențădeplină și pot da cel mai mult Justiției”, a declarat minitrul Stelian Ion.

Aceta a explicat de ce legislația care vizează creșterea numărului de judecători în completurile de la curțile de apel nu poate fi aplicată:

“Este și o derogare până la sfârșitul anului 2022. Este o soluție de urgență de avarie. Modificarea aceasta, în privința completurilor s-a făcut în 2018, după Comisia celebră care a funcționat în Parlamentul României. După câteva luni de zile Ministerul Justiției, condus atunci de Tudorel Toader, a fost nevoit să adopte Ordonanța 92 din 2019 pentru că efectiv nu se puteau pune în aplicare dispozițiilor. A fost o decizie pripită aceasta a măririi număruluid e judecători la completurile de apeluri și situația firească este aceea de a avea legislația de bază, aceea cu doi judecători, urmând ca după competarea schemei de personal, după ce avem ocupate aceste posturi și suficienți judecători să punem problema măririi numărului de judecători. Nu cred că se va rezolva problema în 2020”,a precizat Stelian Ion.

