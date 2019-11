Ministrul Justiției dispune efectuarea unui control la Penitenciarul Rahova și la ANP, după ce Liviu Dragnea a primit o zi de permisie. Predoiu: Vrem să vedem dacă legea se aplică la fel pentru toți deținuții (VIDEO)

Cătălin Predoiu, ministrul Justiției, a dispus efectuarea unui control suplimentar la Penitenciarul Rahova și la nivelul Administrației Naționale a Penitenciarelor, după ce fostul lider PSD Liviu Dragnea, trimis la închisoare în dosarul angajărilor fictive, a primit o zi de permisie.



„Fără a fi o temă principală pentru agenda Ministerului Justiției legată de Administrația Națională a Penitenciarelor, unde avem numeroase și consistente probleme, dar constatând interesul ridicat al presei față de subiect, în interesul bunei informări a opiniei publice, vă comunic că nota de informare elaborată de ANP privind acordarea unei permisii cetățeanului Liviu Dragnea, aflat în executarea unei pedespre privative de libertate la Penitenciarul Rahova, conchide că această permisie a fost acordată regulamentar.



Cu toate acestea, pentru a elimina orice suspiciune cu privire la corectitudinea acestei proceduri, fără a pune la îndoială concluziile notei, dar pentru o deplină lămurire a îndeplinirii legii, am decis efectuarea unui control suplimentar la Penitenciarul Rahova și la nivelul ANP, cu următoarele obiective: legalitatea acordării permisiei în cauză și, foarte important, control sistematic de acordare a acestor permisii în tot sistemul ANP. Acest al doilea obiectiv, care are în vedere aplicarea acestui tip de recompensă pen întreg sistemul, urmărește să urmărească dacă legea se aplică la fel pentru toți deținuții și dacă recompensele se aplică în condiții depline de integritate în sistem”, a afirmat, miercuri, Cătălin Predoiu, ministrul Justiției.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.