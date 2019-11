Cătălin Predoiu, ministrul Justiției, a anunțat, miercuri, că a început să lucreze la procedura de selecție a procurorilor de rang înalt imediat după preluarea mandatului. Astfel, în data de 2 decembrie, va fi deschis procesul pentru alegerea funcțiilor de procuror general, procuror-șef DNA, respectiv procuror-șef DIICOT. Propunerea finală va fi înaintată CSM pentru avizul consultativ și, ulterior, Președintelui României pentru o eventuală numire.



„Am transmis în această dimineață procurorului general interimar o scrisoare, prin care, în temeiul competențelor legale ale Ministerului Justiției, am îndrumat ca Ministerul Public să abordeze structurat, planificat, energic și competent crima organizată, traficul de persoane, traficul de droguri, infracțiunile cu violență, infracțiunile la regimul silvic. Am simțit nevoia unui astfel de semnal instituțional, pentru că observăm cu ochiul liber cum proliferează infracțiuni cu violență. Prin faptele lor, infractorii dau semne clare că nu mai au frică de lege și de oamenii legii. Cetățenii, mai ales femeile, bătrânii și copii au fost, în ultima perioadă, victimele unor infracțiuni abonabile. Presa și-a făcut datoria și le-a relatat. Oameni nevinovați, mari sume de bani în numerar, valori materiale și culturale dispar și sunt traficate, și scoase din țară. Se instalează, în societate, un sentiment de nesiguranță printre cetățenii cinstiți, și de siguranță și confort penal printre infractori. Nu ne putem permite să devenim o țară destinație infracțională. Cer Ministerului Public o reacție fermă la această îndrăzneală a infractorilor. Interlopii, traficanții, proxeneții, corupții, organizați în grupuri sau individual, să fie din nou confruntați energic, loviți devastator, descurajați, anihilați judiciar. Brațul ferm al legii să fie din nou simțit de toți cei care și-au pus în minte să facă din România un paradis al infracțiunilor”, a afirmat Cătălin Predoiu.

Ministrul Justiției a explicat că, în ultimii ani, „s-a încercat o slăbire a legilor penale”, precum și culpabilizarea în masă a procurorilor, fenomen pe care îl respinge ferm.

„Știu că, în ultimii ani, s-a încercat slăbirea legilor, a legilor penale în special, iar procurorii au fost blamați în masă pentru unele greșeli, abuzuri sau eșecuri în instanță, dar nu împărtășesc culpabilizarea lor în masă. În ansamblu, corpul de procurori are valoare. Să o demonstreze. Să probeze curaj și determinare, profesionalism și rigoare procedurală. Societatea așteaptă acțiune eficientă din partea procurorilor. Defetismul nu este o opțiune. Problema este clară - ori câștigă infractorii, ori câștigă partea cinstită a societății”, a adăugat Predoiu.

