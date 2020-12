Ministrul Justiției, Stelian Ion, despre OUG pentru amânarea intrării în vigoare a completelor de 3 judecători: "S-ar fi ajuns la blocaje inacceptabile în instanțele de apeluri"

Ministrul Justiției, Stelian Ion, a oferit joi, în cadrul unei conferințe de presă, informații suplimentare despre Ordonanța adoptată în ultima ședință de Guvern prin care se amână intrarea în vigoare a completurilor alcătuite din trei judecători pentru curțile de apel. Potrivit ministrului, prin această măsură s-a evitat blocarea instanțelor:

“Ieri am adoptat în Guvern o Ordonanță care se referă la buna funcționare a Instanțelor de Judecată. A fost o Ordonanță pe chestiuni tehnice care țin e administrarea Justiției. De la 1 ianuarie urma să intre în vigoare prevederi care ar fi impus constituirea unor completuri de câtre trei judecători care să judece apelurile și în instanțele civile, dar și în cele penale. Pentru că am primit solicitări exprese din partea CSM, foarte bine argumentate, în urma unei evaluări proprii a instanțelor judecătorești în care a rezultat volumul mare de încărcarcare a acestor instanțe, faptul că schema de personal este redusă, faptul că în ultima perioadă nu s-au făcut intrări în profesie, acest lucru a dus la concluzia că cel mai bun lucru este acela de a interveni urgent în reglementarea acestei situații. Altfel, s-ar fi ajuns la blocaje inacceptabile în instanțele de apeluri, ceea ce ar fi condus inevitabil la o mărire a duratei proceselor”, a explicat Stelian Ion.

Ministrul a mai precizat că în cursul zilei de joi a fost trimis spre avizare către CSM proiectul care vizează desființarea SIIJ:

"Încă de la preluarea acestui mandat am discutat în cadrul Direcției de elaborare acte normative în sensul de a face unele corecturi ale Proiectului de Lege referitor la desființarea Secției de Investigare a Infracțiunilor din Justiție și a trimite acest proiect către CSM în vederea obținerii unui aviz. Am făcut acest lucru, chiar în cursul zilei de astăzi vom trimit către CSM proiectul. Din proiectul inițial de lege am păstrat doar partea referitoare la desfființarea SIIJ, eliminând celelalte articole care se refereau la așa zise superimunități ale judecătorilor și procurorilor pe care nici aceștia nu le ceruseră".

Ministrul Stelian Ion a mai precizat că tot în cursul zilei de joi va fi trimis un răspuns suplimentar către GRECO în care se va preciza încă o dată angajamentul desființării SIIJ și întărirea rolului CSM în numirea proccurorilor de rang înalt:

Până la sfârșitul anului trebuie să trimitem răspunsul către GRECO. Suplimentar față de ce s-a răspuns până acum le vom spune că avem în Programul de guvernare clar stabilit desființarea SIIJ, chestiune solicitară în mod expres de către GRECO. Avem în programuld e guvernare procedura de numire a procurorilor de rang înalt, în sensul întăririi rolului CSM.

