Ministrul Justiției, Stelian Ion, a declarat marți seara la emisiunea moderată pe B1 TV de către Tudor Mușat că în discuțiile referitoare la revizuirea Constituției ar trebui luată în considerare eliminarea imunităților pentru demnitari, altele decât cele pentru votul exprimat și pentru opinii politice:

“Nu am nicio îndoială că în această formulă parlamentară se vor încuviința aceste cereri. De altfel în discuția referitoare la revizuirea Constituției va trebui să discutăm la modul cel mai serios dacă nu ar fi necesar să renunțăm la acele imunități, altele decât pentru votul exprimat și pentru opiniile politice, pentru că am văzut că aceste imunități s-au folosit așa cum spuneam drept paravan de către persoane certate cu legea care au încercat să se ascundă în fel și chip”, a declarat Stelian Ion.

Întrebat depre demersul rapid făcut de Ministerul Justiției în vederea începerii urmăririi penale pentru fostul ministrului Costel Alexe, Stelian Ion a declarat:

“Așa este firesc, să ne mișcăm repede pentru că nu avem niciun motiv să nu facem asta. Aceste proceduri au fost folosite în trecut ca paravane pentru unii foști demnitari sau pentru unii parlamentari pentru a se ascunde de urmărirea penală. Trebuie aceste urmăriri să își urmeze cursul și în funcție de soluții să se dispună de procurori ceea ce consideră dumnelor în baza probelor ce se vor adminsitra.

Nu ar trebui să se mai foloească aceste imunități în scopul de a se sustrage de la urmărire.

De altfel cred că este și în folosul politicienilor, care nu au săvârșit fapte să se dovedească mai repede acest lucru. Dacă au săvârșit fapte să plătească”.

