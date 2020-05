UPDATE, 28 mai, ora 11 // Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a dat, joi, un aviz consultativ negativ pe proiectul de desființare a Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție, așa-zisa Secție specială, cu 10 voturi „împotrivă” și 8 voturi „pentru”.

Știrea inițială // Cristian Predoiu, ministrul Justiției, a anunțat că va vota, în Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), pentru avizarea proiectului USR de desființare a Secției pentru investigarea infracțiunilor din Justiție, așa-zisa Secție specială, și a explicat că dacă partidul condus de Dan Barna nu și-a asigurat suficient sprijin parlamentar pentru inițiativă, demersul va rămâne „doar un exercițiu de imagine”.

Cătălin Predoiu, ministrul Justiției va vota pentru avizarea proiectului de desființare a Secției Speciale, în plenul CSM de joi

„E un proiect care are un scop bun, un scop pozitiv, pe care îl susțin, l-am susținut dintotdeauna. Din păcate are și ceva lacune acel proiect în partea de drept tranzitoriu și alte probleme tehnice, pe care sperăm să le îndreptăm la Parlament. Nu fac niciun secret din faptul că voi vota pozitiv, pentru avizare”, a declarat Cătălin Predoiu, joi, când a ajuns la CSM.

Întrebat de ce nu a promovat o ordonanță de urgență pentru desființarea SIIJ, demnitarul a explicat: „O ordonanță de urgență ar fi avut o soartă scurtă și tristă în Parlament, pentru că știam că ar fi fost respinsă. Ăsta e și motivul pentru care am evitat să promovez o ordonanță de urgență. Altfel, ar fi fost simplu, dar într-o săptămână, două știam că va fi respinsă, lucru pe care l-am luat la cunoștință discutând chiar direct cu parlamentarii. În general, e bine să tatonezi Parlamentul atunci când promovezi ordonanțe de urgență sau proiecte de lege, ca să vezi ce soartă au. Eu sper că acest proiect a fost pregătit de către colegii din USR, în sensul că ar putea să-i asigure un sprijin parlamentar. Altfel e doar un exercițiu de imagine, dar eu îl susțin”, potrivit G4Media.



Conform Agerpres, plenul CSM are, pe ordinea de zi de joi, proiectul de lege pentru desființarea Secției speciale, care a fost depus la Camera Deputaților de USR, la începutul lunii mai, și care a fost semnat de 40 de parlamentari din Uniune, precum și de fostul ministru al Justiției Ana Birchall.



„Joi este o zi importantă: pe ordinea de zi a plenului CSM se află, spre avizare, propunerea legislativă de desfiinţare a SIIJ, propunere legislativă iniţiată şi semnată de mine împreună cu mai mulţi colegi parlamentari de la USR. Sper ca plenul CSM să avizeze favorabil această iniţiativă legislativă. Am spus dintotdeauna că această Secţie specială, aşa cum a fost moşită de Iordache şi gaşca celor care se pare că au participat la întâlnirile 'centrelor de reflecţie', nu-şi are rostul în sistemul de justiţie românesc, fiind doar o şmecherie menită să-i ajute pe cei ce încalcă legea. De altfel, raportul de activitate al SIIJ pe anul 2019 vorbeşte de la sine: din 417 cauze, 415 au fost clasate! Cred în acest demers de desfiinţare a SIIJ şi îl voi sprijini până la capăt, indiferent câte campanii de defăimare şi denigrare vor continua să fie regizate şi orchestrate împotriva mea!”, declara Ana Birchall.



Președintele Iohannis, despre desființarea SIIJ

La începutul anului, președintele Klaus Iohannis sublinia că Secția specială trebuie desființată „prin procedură parlamentară”, și nu prin OUG, având în vedere votul dat de români la referendumul pe justiție din anul 2019, care a coincis cu alegerile europarlamentare.



„Secția specială, dacă rămâne varianta în picioare să se desființeze, atunci acest lucru trebuie făcut prin procedură parlamentară. Ordonanța de Urgență este exclusă, prin referendumul dat de români, care au spus că nu-și mai doresc Ordonanțe în domeniul Justiției”, afirma șeful statului.



SIIJ n-ar fi putut să combată corupția nici dacă ar fi vrut, explică Predoiu

Cătălin Predoiu a fost unul dintre cei care au criticat modul „deficitar” în care a fost construită SIIJ. Ministrul Justiției a explicat că Secția specială n-ar fi putut combată corupția din sector „nici dacă ar fi vrut”.



„Modul în care a fost construită este deficitar, cu o competenţă adresată strict unei categorii profesionale şi nu fenomenului de corupţie ca atare. Apoi, modul în care a fost integrată, de fapt neintegrată în structura piramidală, ierarhică a Ministerului Public, modalitatea în care practic procurorul-şef al acestei Secţii pentru investigarea infracţiunilor din Justiţie emite acte procesuale fără să poată fi cenzurat de către procurorul general, modul în care a funcţionat această secţie de un an şi mai bine, fără rezultate deosebite, ba chiar cu măsuri procesuale care au pus în cauză voinţa de a combate corupţia - mă gândesc la acele apeluri retrase în cauze de mare corupţie neexplicate, nejustificate, lipsa unor anchete care să demonstreze că are capacitatea această secţie chiar să combată fenomenul de corupţie, acolo unde este, în Justiţie”, preciza Cătălin Predoiu.