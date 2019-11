Ministrul Justiției a votat la Liceul Madgearu din Capitală. Predoiu: „E un drept pentru care românii au făcut mari sacrificii, unii dintre semenii noştri şi-au dat chiar viaţa”

Cătălin Predoiu, ministrul Justiției, a afirmat, duminică, la o secție de la Colegiul Economic „Virgil Madgearu” din Capitală, că a votat „cu gândul la cetățeni”, dar și „la modernizarea statului român”, potrivit Agerpres.



„Am votat, ca şi data trecută, cu gândul la Justiţie, cu gândul la cetăţeni, dar am votat şi cu gândul la modernizarea statului român, a administraţiei noastre, la refacerea capacităţii administrative.

Statul român trebuie să conducă în perioada următoare, în anii care vin, reforme importante şi în administraţia centrală, şi în administraţia locală, astfel încât să dea cât mai uşor posibilitatea cetăţenilor să desfăşoare activităţi economice, profesionale, să nu mai stânjenească aceste libertăţi ale cetăţenilor printr-o birocraţie stufoasă şi printr-un act administrativ care nu se ridică la aşteptările cetăţenilor în acest moment.



Practic, am votat cu gândul la un ciclu de modernizări de care România are nevoie pentru a se ridica la nivelul celorlalte state dezvoltate din Uniunea Europeană, într-o lume din ce în ce mai competitivă”, a declarat ministrul Justiției.



Cătălin Predoiu a lansat un apel către români, îndemnându-i să iasă în număr cât mai mare la vot și să dea legitimitate viitorului președinte, sprijinindu-l în reformele de modernizare a statului.



„E o zi importantă pentru toţi cetăţenii cu drept de vot din România, e o zi importantă pentru România, e un drept pentru care românii au făcut mari sacrificii, unii dintre semenii noştri şi-au dat chiar viaţa pentru ca noi să putem vota liber.



De aceea, primul meu gând se îndreaptă către toţi cei care au exerciţiul acestui drept de vot, îi încurajez să-l exercite astăzi, să voteze, pentru că fiecare vot este important. E important nu numai rezultatul, ci şi numărul mare de votanţi, astfel încât cel care va fi ales preşedinte al României să aibă o legitimitate care să îl sprijine în reformele de modernizare a statului român, de care România are atâta nevoie”, a adăugat Predoiu.