Ministrul Lucian Bode: Ministerul Transporturilor va avea un buget de peste 11 miliarde de lei, în anul 2020

Lucian Bode, ministrul Transporturilor, a anunțat, joi seară, în direct pe B1 TV, că ministerul său va avea un buget de peste 11 miliarde de lei. Din total, spune demnitarul, titlul destinat fondurilor europene nerambursabile va depăși 6 miliarde de lei.

„Bugetul Ministerul Transporturilor arată în felul următor: în 2017 se aprobă prin Legea bugetului 13,4 miliarde (de lei, n.r.), se realizează 8,5 miliarde şi pe buget, şi pe titlul 58 Fonduri europene nerambursabile. În 2018 se aprobă 9,5 miliarde (de lei - n. r.), prin Legea bugetului şi se realizează 7,5 miliarde. În 2019, datorită presiunii pe care am pus-o şi o pun în fiecare zi pe Organismul Intermediar, pe beneficiar şi beneficiarii, la rândul lor, pe antreprenori, astăzi putem vorbi de o execuţie pe fonduri europene de aproximativ 4,1 miliarde de lei. Pe 2019, ne vom închide bugetul undeva la 11,1 miliarde (de lei - n. r.). Alocarea pentru anul 2020 va depăşi 11,1 miliarde de lei. Vom avea alocaţi peste 6 miliarde de lei pe Titlul 58 'Fonduri europene nerambursabile' pe care sper din tot sufletul să-i cheltuim pe aceste proiecte. Avem toată deschiderea Comisiei Europene”, a explicat Lucian Bode, ministrul Transporturilor, în emisiunea „Dosar de politician” moderată de Silviu Mănăstire.

