Ministrul Lucian Bode, despre mult-așteptatele drumuri ale României, în direct pe B1 TV. Ce va fi inaugurat în mandatul său și cum a decurs discuția cu actorii din sector: „Am găsit proiecte blocate în sertarele ministerului” (VIDEO)

Lucian Bode, ministrul Transporturilor, a prezentat situația proiectelor de infrastructură, joi seară, în direct pe B1 TV, precizând că ultimii 21 de kilometri din Autostrada Lugoj-Deva ar putea fi dați în circulație până la finalul anului 2019.

„Avem în acest moment 836 de km de autostradă în folosinţă, avem 134 de km de autostradă şi drumuri expres în lucru şi avem ceea ce înseamnă în bani aproximativ 4 miliarde de lei. Dacă ne referim la buget, noi, pe exerciţiul financiar 2014 - 2020, am avut alocaţi 5,9 miliarde de euro pe proiecte de infrastructură. Din aceşti bani, România a reuşit să absoarbă până în acest moment 2,1 miliarde de euro, adică 37%. Anul viitor avem alocaţi 1,3 miliarde de euro, deci sunt bani. Se tot spune că nu avem bani, numai că trebuie să-i folosim cu cap”, a declarat Lucian Bode, în emisiunea „Dosar de politician” moderată de Silviu Mănăstire.



Demnitarul a explicat că, în prezent, se lucrează la podul de peste râul Mureș și că va trimite acolo experții, pentru verificarea podului, dar și a drumului. „Dacă sunt îndeplinite condițiile de siguranță”, spune el, va deschide circulația pe tronsonul care a provocat disputa dintre fosta administrație și spaniolii de la Comsa.

„Este foarte important să creștem capacitatea beneficiarilor, CNAIR, CFR Infrastructură, Metrorex, de a absorbi fonduri euroepene nerambursabile. Astăzi am avut o întâlnire, cred eu, foarte bună cu reprezentanții companiilor, după care am avut o întâlnire cu antreprenorii, cu toți marii antreprenori care au lucrări în derulare pe șantierele României, în care eu le-am spus un lucru. Pe lângă faptul că a fost prima mea întâlnire în calitate de ministru, eu am mai avut astfel de întâlniri în calitate de președinte al Comisiei (n.r. - de Transporturi), dar acolo puteam să discut strict de componenta legislativă și cum putem îmbunătăți legislația pentru a accelera implementarea marilor proiecte de infrastructură”, a completat Lucian Bode.

El a precizat că „abordarea” sa, ca ministru, vizează două paliere. Unul dintre ele se referă la obiectivele aflate în derulare, care au întâmpinat ceva blocaje, în timp ce al doilea palier vizează proiectele care stagnează efectiv.

Acestea fiind spuse, demnitarul a explicat că a găsit „blocate de luni de zile în minister” mai multe proiecte, precum varianta ocolitoare a municipiului Bacău și cea din Satu Mare, pe care le-a deblocat odată cu preluarea mandatului.

Mâine, în ședința de la Palatul Victoria, Guvernul Orban plănuiește să demareze exproprierile de pe centura Timișoarei

