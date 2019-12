Ministrul Lucrărilor Publice vrea să aducă „administrația la un click distanță de cetățean”. Ion Ștefan: „Trasabilitatea proiectelor din PNDL este publică” / „În minister încă se plimbă dosarele cu căruciorul”

Ion Ștefan, ministrul Lucrărilor Publice, a anunțat, în direct pe B1 TV, că obiectivul său este să aducă „administrația la un click distanță de cetățean”, precizând că trasabilitatea proiectelor finanțate de minister prin PNDL este acum publică.

„Obiectivul meu este să aduc administrația la un click distanță de cetățean. Să nu mai aduc cetățeanul la administrație, ci să duc administrația la cetățean. Trebuie să schimbăm direcția”, a afirmat, miercuri, ministrul Ion Ștefan, în emisiunea „Dosar de politician” moderată de Silviu Mănăstire.

El a reamintit că, tot miercuri, a fost plătită a doua tranșă de bani din PNDL. Este vorba despre peste un miliard de lei, pentru circa 1.501 de proiecte.

„Aș vrea să știți că ministrul Lucrărilor Publice, Ion Ștefan, nu are nevoie de telefon din partea unui primar pentru a face o plată. Toate plățile din minister sunt plăți publice, publicate pe site, deci se pot urmări de fiecare dintre noi”, a adăugat Ion Ștefan, care a precizat că „plățile vor continua în funcție de cererile depuse și se fac în ordinea cronologică” a depunerii dosarelor.

Nu în ultimul rând, demnitarul a precizat că, până la finalul anului, „fiecare angajat al ministerului va avea semnătură electronică calificată”, „pentru că încă se plimbă dosarele cu căruciorul”.

