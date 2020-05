Ministrul Marcel Boloș: România are un buget total de circa 85 de miliarde de euro din fonduri europene (VIDEO)

România are un buget total de circa 85 de miliarde de euro din fonduri europene, a subliniat ministrul Marcel Boloș, vineri, în direct pe B1 TV, la „Drumurile noastre” cu Ștefan Etveș. Demnitarul a explicat că, pe de o parte, banii provin din planul de redresare economică, unde țara noastră are repartizată o alocare de 31,2 miliarde de euro, în timp ce restul sunt completați de cele 21 de miliarde de euro din Politica Agricolă Comună, respectiv de cele 30,5 miliarde de euro din Cadrul financiar multianual al UE.



„Este o perioadă destul de grea și complicată pentru Ministerul Fondurilor Europene, întrucât, pe de o parte, trebuie să intervenim în ceea ce înseamnă nevoile curente ale României, pe zona de sănătate publică, pe ceea ce înseamnă partea de șomaj tehnic, asistență socială, dar și să sprijinim IMM pentru relansarea economică. Iată, începând de alaltăieri, cu vestea pe care am primit-o vizavi de împrumutul gigant pe care îl face UE – de acolo, României îi revin 31,2 miliarde de euro, din care avem o componentă de grant, adică de bani pe care îi vom rambursa cu o oarecare întârziere, respectiv din 2028, până în 2058, în valoare de 13 miliarde de euro”, a declarat Marcel Boloș.

Ministrul a adăugat că „este un buget absolut impresionant, este o șansă istorică și o premieră în istoria României. De acum, grijile noastre se îndreaptă spre modul în care vom cheltui acești bani și cum va trebui să ne consolidăm capacitatea de implementare. Pentru că dacă până acum nu a fost o joacă în ceea ce privește absorbția banilor europeni, de acum înainte va fi o mare responsabilitate pentru oricine va fi ministru al Fondurilor sau ministru al Finanțelor, ca acești bani să ajungă în standardele de viață ale oamenilor și, de ce nu, în mult-necesara infrastructură, care este amintită, totuși, în planurile de redresare națională, ceea ce este îmbucurător pentru șansa pe care o avem și din perspectiva infrastructurii”.

„Pe lângă cele 31,2 de miliarde de euro, România mai are bugetul care îi revine din Cadrul financiar multianual, adică în termeni foarte simpli din bugetul la care aveam dreptul înainte de criza coronavirusului. Acolo se adaugă alte 30,5 miliarde de euro. Apoi, la aceste sume se mai adaugă bugetul pentru Politica Agricolă Comună, pe care nu trebuie să o uităm, fiindcă și acolo avem un buget de 21 de miliarde de euro. Dacă adunați cele trei sume gigantice, o să ajungem la astronomica sumă și astronomicul buget de 85 de miliarde de euro”, mai spune demnitarul.

El a explicat că „Guvernul României va prezenta planul de relansare economică al României, adică planul care va conține principalele direcții de acțiune în ceea ce privește portofoliile de proiecte pe infrastructură și pe tot ce înseamnă IMM etc. O să vedeți în acel document seriozitatea cu care abordează Guvernul acest tip de document, pentru că este un document de mare responsabilitate și extrem de mare importanță pentru țara românească. Avem un buget de 85 de miliarde de euro total, care provine fonduri europene”.

