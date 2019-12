Ministrul Marcel Vela, BILANȚ la o lună de mandat: 'Am desecretizat Dosarul 10 August. Cine își permite să tergiverseze, ÎȘI RISCĂ PROPRIA CARIERĂ'

Ministrul de Interne, Marcel Vela, și-a făcut, joi, bilanțul primei luni de mandat. Vela a spus că printre obictivele atinse a fost desecretizarea Dosarului ‘10 August’.

“Un alt obiectiv major pe care mi l-am asumat a fost desecretizarea raportului a ceea ce s-a întâmplat la evenimentele din 10 august 2018. Raportul a fost desecretizat în totalitate și pus la dispoziția procurorilor. Am făcut un pas în plus și am dispus luarea măsurilor pentru desecretizarea convorbirilor jandarmilor prin stațiile de emisie-recepție pe 10 și 11 august.

Se va putea stabili concret cine și ce ordine a dat și cine le-a pus în aplicare. Se va putea stabili dacă au fost comise abuzuri și cine le-a comis. Mă asteptam ca aceasta să fie deja la dosar, dar unii au impresia că se pot juca. Cine isi permite să tergiverseze, își riscă propria carieră”, a spus Marcel Vela.

Raportul Jandarmeriei despre 10 august, desecretizat recent de Ministerul de Interne, arată că informările primite de la serviciile secrete nu indicau riscuri la adresa securității naționale. Cu toate acestea, intervenția a fost justificată prin mesaje postate pe rețelele sociale.

Acesta arată că Jandarmeria a monitorizat încă din iunie 2018 pregătirea protestelor și că rețelele sociale au reprezentat o sursă importantă de informare. De altfel, Jandarmeria a justificat amploarea pregătirilor pentru intervenție tocmai prin aceste mesaje din online. (Detalii AICI)

